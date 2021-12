Patrick Zaki. Amnesty. Scarcerato dopo 22 mesi di ingiusta detenzione. Continua la battaglia per la sua liberazione

- Advertisement -

AgenPress – Patrick Zaki sarà finalmente scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Il 7 dicembre il tribunale ha deciso di liberare Patrick in attesa della prossima udienza che si terrà il 1° febbraio.

Un passo avanti enorme nella direzione della giustizia.

“Speriamo che nella prossima udienza ci sia quel passo in più che tutti aspettiamo e cioè il riconoscimento della sua innocenza. Oggi è comunque stato fatto tantissimo”, ha dichiarato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

“Grazie a tutte le persone che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo e dire a tutti e tutte di tenere alta l’attenzione”, ha concluso Noury.

La battaglia per la liberazione di Patrick continua. Zaki è un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media: le accuse a suo carico devono essere annullate del tutto.

Oggi, 7 dicembre, sono previste iniziative in tutta Italia per continuare a tenere alta l’attenzione e condividere questo momento di sollievo. A Roma, l’appuntamento è alle 17:30 a piazza Bocca della Verità, dove attiviste e gli attivisti di Amnesty International scenderanno in piazza accompagnati da numerosi gruppi della società civile, rappresentanti di enti locali, giornaliste e giornalisti Rai e parlamentari.

Nella mappa è possibile visionare le iniziative in tutta Italia.