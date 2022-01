Patrick Zaki. Processo aggiornato al 7 dicembre. Ministro egiziano: questione trattata dal tribunale

- Advertisement -

AgenPress – Il processo nei confronti di Patrick Zaki è stato aggiornato al 7 dicembre, quando si terrà una nuova udienza. Lo ha annunciato un poliziotto in aula nel tribunale di Mansura.

Sulla vicenda si è espresso Tarek El Molla, ministro del Petrolio e delle risorse minerarie dell’Egitto, intervistato dal TgR Emilia-Romagna a margine di Omc-Offshore Mediterranean Conference and Exhibition,



“E’ una questione che viene trattata in questo momento in tribunale dalle autorità giudiziarie e come ministro non posso rilasciare commenti. Le nostre istituzioni sono indipendenti. Spero che vada a finire bene”.

Sul palco di Omc, nei saluti iniziali, è stato il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, a portare il caso Zaki all’attenzione della platea. “Come campus dell’Università di Bologna speriamo che Patrick Zaki possa tornare presto ai suoi studi. Sviluppo economico e tutela dei diritti umani sono per noi inscindibili”, ha detto il sindaco che nella foto di rito dell’evento ha rifiutato il posto accanto al ministro egiziano.