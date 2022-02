Pechino 2022. Al via la cerimonia di apertura. Ammessi 150mila spettatori, imposto un rigoroso sistema di “circuito chiuso”

- Advertisement -

AgenPress – Al via la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 allo Stadio Nazionale di Pechino.

Durerà 100 minuti, si concluderà con fuochi d’artificio e comprenderà circa 3.000 artisti. Gli adolescenti rappresentano il 95% degli artisti alla cerimonia, secondo i media statali.

- Advertisement -

Il regista Zhang Yimou ritorna 14 anni dopo aver diretto la cerimonia di apertura del 2008. Ha detto che questa volta lo spettacolo non sarà così grande o lungo: il 2008 includeva 15.000 partecipanti.

Secondo il vicepresidente del comitato organizzatore di Pechino, Yang Shu’an, circa 150.000 spettatori saranno invitati a partecipare ai Giochi invernali del 2022.

Yang ha detto che le sedi olimpiche saranno divise equamente tra gli spettatori dall’interno del sistema a “circuito chiuso”, che separa il personale addetto ai Giochi dal pubblico e coloro che vivono al di fuori di esso.

- Advertisement -

Pechino ha imposto un rigoroso sistema di “circuito chiuso” per combattere la diffusione del Covid-19 tra il personale addetto alle Olimpiadi. Da quando il sistema è iniziato ufficialmente il 23 gennaio, sono stati identificati un totale di 308 casi di Covid-19 correlati alle Olimpiadi, 111 dei quali coinvolgono atleti o dirigenti di squadra.

I 150.000 spettatori provenienti dall’esterno del “circuito chiuso” includeranno persone internazionali residenti nella Cina continentale, personale diplomatico, partner di marketing, appassionati di sport invernali, residenti e studenti locali, ha spiegato.

Gli spettatori all’interno del “circuito chiuso” saranno costituiti da membri della famiglia olimpica, delegazioni dei Comitati Olimpici Nazionali, atleti, rappresentanti dei media ed emittenti, ha aggiunto Yang.

Il 17 gennaio, il CIO ha annunciato che i biglietti per i Giochi non sarebbero stati messi in vendita per i visitatori internazionali o per il pubblico in generale, citando le preoccupazioni relative al Covid-19. Invece, ha deciso che i gruppi di spettatori avrebbero dovuto essere invitati a riempire gli spalti.