Pechino. Arianna Fontana vince il primo oro per l’Italia nei 500 metri dello short track

- Advertisement -

AgenPress – Primo oro per l’Italia, lo vince Arianna Fontana nei 500 metri dello short track alle olimpiadi di Pechino 2022.

“Non ho molte parole in questo momento, è stata una finale che non so come definirla. Avevo visto che l’olandese voleva partire davanti e l’ho lasciata andare. Poi ho attaccato e ho tagliato il traguardo davanti, ho urlato, è stato uno sfogo per il mio allenatore e la mia famiglia”, dice Arianna Fontana racconta così ai microfoni della rai. “Questa medaglia è per tutti quelli che mi hanno sostenuto. Un oro frutto di tanto lavoro, sudore e tante lacrime. Lo volevo, essere qui di nuovo dopo quattro anni molto difficili. Ci ho sempre creduto”.

- Advertisement -

“Arianna sei nella storia! Mi hai commosso. Che sofferenza! Ti meriti 10 e lode”, dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita”.

“Ti ringrazio – prosegue Malago’ complimentandosi con Arianna Fontana – per quello che hai fatto e per quello che farai. Il Coni sarà sempre al tuo fianco. Complimenti ad Anthony e alla Federazione per quanto hanno fatto in questi quattro anni di duro lavoro. Arianna, sei la più grande di tutti i tempi e possiamo dire che oggi ti meriti 10 e lode”.