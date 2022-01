Pecoraro Scanio: “Stop plastiche monouso. Domani parte riforma azzoppata per ritardi del governo”

- Advertisement -

“Draghi intervenga, il mare non è una discarica”

AgenPress. “Venerdì 14 gennaio entrerà in vigore il decreto legislativo 196/21 che vieterà la produzione, la vendita e l’utilizzo di prodotti realizzati in plastica monouso (cosiddetti “single use plastic”) ma sarà norma azzoppata perché mancano decreti attuativi e anche le ordinanze virtuose di molti comuni rischiano di essere annullate dai Tar” lo denuncia Alfonso Pecoraro Scanio, promotore della campagna Mediterraneo da remare #PlasticFree e già ministro dell’Ambiente che lancia un appello a Draghi:

”Occorre obbligare i ministeri inadempienti ad agire subito e chiedere a tutte le istituzioni, le imprese e i cittadini di seguire le nuove normative. Rinvii e deroghe stanno azzoppando la strategia europea. Occorre una forte spinta dal governo e anche un’azione di comunicazione ed educazione civica”.

E aggiunge: “Proprio da tanti Comuni sono arrivate ordinanze e incentivi verso l’eliminazione di bicchieri, cannucce, posate o piatti “usa e getta” come imposto dalla direttiva europea 2029/904. Il mare non è un discarica.

Sabato 15 gennaio si terrà a Sorrento un secondo incontri dei comuni #PlasticFree promosso dal Comune e dalla Fondazione Univerde con la presenza anche del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a capo dell’area metropolitana partenopea. Dobbiamo ridurre sensibilmente l’inquinamento da plastica presente nei mari e negli oceani, e per questo serve una rete civica e Ecodigital di attivisti, istituzioni e imprese”.