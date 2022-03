Polonia. Misure per dire stop alle importazioni di petrolio russo entro fine anno

- Advertisement -

AgenPress – La Polonia ha annunciato misure per porre fine a tutte le importazioni di petrolio russe entro la fine dell’anno, mentre la Germania ha emesso un avvertimento sui livelli di gas naturale e ha invitato le persone a conservare, nuovi segni di come la guerra russa in Ucraina abbia intensificato le tensioni sulla sicurezza forniture di energia per alimentare l’Europa.

La Polonia, che ha accolto milioni di profughi ucraini, ha assunto un ruolo guida nell’Unione Europea nel tagliare rapidamente i combustibili fossili russi. Il blocco di 27 nazioni ha rifiutato di sanzionare l’energia perché dipende da Mosca per il carburante necessario per le automobili, l’elettricità, il riscaldamento e l’industria, ma ha annunciato proposte per svezzarsi da tali forniture .

- Advertisement -

“Stiamo presentando il piano più radicale in Europa per lasciare il petrolio russo entro la fine di quest’anno”, ha detto il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki in una conferenza stampa.