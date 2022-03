Polonia. Putin come Hitler. L’arte in difesa degli ucraini. “NATO chiudi il cielo sull’Ucraina”

- Advertisement -

AgenPress – Nella piazza antistante il municipio Lublino, la principale città della Polonia orientale, non distante dal confine con l’Ucraina, sono stati installati alcuni pannelli con i lavori del Pictoric Illustrator’s Club, collettivo di artisti ucraini.

Ognuno con uno stile diverso, ma tutti con un unico messaggio: fermare la guerra. E così compare una matrioska con il volto di Vladimir Putin che all’interno contiene quella più piccola di Adolf Hitler. In un’altra illustrazione una colomba vola sull’Ucraina proteggendo la nazione dalle bombe che piovono dal cielo.

“NATO chiudi il cielo sull’Ucraina”, il messaggio impresso sull’opera. “Le illustrazioni – si legge su uno dei pannelli – mostrano le reazioni nei confronti delle menzogne di Putin nei suoi discorsi alla vigilia della guerra. Mostrano come le persone siano state costrette a lasciare le proprie case e fuggire dalle bombe cercando di non lasciare indietro le cose per loro importanti, gli amici e gli animali. Mostrano anche l’erotismo delle persone e i loro tentativi di resistere all’aggressore. Gli ucraini uniti stanno difendendo la democrazia in Europa”.