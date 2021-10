Possetti (Comitato vittime Ponte Morandi): “Temiamo che con l’improcedibilità anche il nostro processo possa finire in una bolla di sapone”

- Advertisement -

AgenPress. Egle Possetti, presidente del Comitato parenti vittime Ponte Morandi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla riforma della Giustizia. “Ovviamente è chiaro che una riforma della giustizia vada fatta –ha affermato Possetti-. Quello che ci spaventa è ciò che abbiamo sentito dire da molti magistrati ed esperti. Con l’improcedibilità, temiamo che alcuni processi importanti che hanno complicazioni legate alle indagini, al numero delle vittime e degli imputati possano finire in una bolla di sapone.

- Advertisement -

Il nostro processo sembrerebbe non essere coinvolto da questa norma, ma ragioniamo in ordine generale. Ci sono reati che scadranno molto tardi, se questa norma dovesse andare in porto questo processo potrebbe non andare avanti”.