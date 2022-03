Putin bombarda un ospedale pediatrico a Mariupol. 17 feriti. Sarà responsabile dei suoi terribili crimini

- Advertisement -

AgenPress – Un attacco aereo russo ha devastato un ospedale per la maternità nella città portuale assediata di Mariupol, tra i crescenti avvertimenti provenienti dall’Occidente che l’invasione di Mosca sta per prendere una piega più brutale e indiscriminata. Funzionari ucraini hanno detto che almeno 17 persone sono rimaste ferite nell’attacco.

Il terreno ha tremato a più di un miglio di distanza quando il complesso di Mariupol è stato colpito da una serie di esplosioni che hanno fatto esplodere le finestre e hanno strappato via gran parte della facciata di un edificio. La polizia e i soldati si sono precipitati sul posto per evacuare le vittime, portando in barella una donna gravemente incinta e sanguinante.

“Oggi la Russia ha commesso un crimine enorme”, ha detto Volodymir Nikulin, un alto funzionario di polizia regionale, in piedi tra le rovine. “È un crimine di guerra senza alcuna giustificazione”.

Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha scritto su Twitter che c’erano “persone, bambini sotto le macerie” e ha definito lo sciopero un'”atrocità”. Il video condiviso da Zelenskyy mostrava corridoi allegramente dipinti cosparsi di metallo contorto.

“Ci sono poche cose più crudeli che prendere di mira i vulnerabili e gli indifesi”, ha twittato il primo ministro britannico Boris Johnson, aggiungendo che il presidente russo Vladimir Putin sarà ritenuto “responsabile dei suoi terribili crimini”.

Le autorità, nel frattempo, hanno annunciato nuovi cessate il fuoco mercoledì mattina per consentire a migliaia di civili di fuggire dalle città bombardate intorno a Kiev, nonché dalle città di Mariupol, Enerhodar e Volnovakha a sud, Izyum a est e Sumy a nord-est.