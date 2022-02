Putin esorta l’esercito ucraino a prendere il potere e cacciare Zelensky. “Banda di drogati e neonazisti”

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin chiede all’esercito ucraino di “prendere il potere” a Kiev e di rimuovere Zelensky. “Sarà più facile per voi trovare un accordo con noi”, ha detto rivolgendosi all’esercito di Kiev.

Dice che i Banderiti – un riferimento al combattente antisovietico della seconda guerra mondiale Stepan Bandera – e i cosiddetti neonazisti “hanno installato armamenti pesanti, inclusi più sistemi di lancio di razzi” nelle città, tra cui Kiev e Kharkiv.

“Neo-nazisti” è usato regolarmente dal presidente Putin per deridere il governo ucraino. Il presidente ucraino Zelensky, che è ebreo, ha respinto il mandato.

“Si comportano come terroristi in tutto il mondo, proteggendosi dietro le persone per accusare la Russia di causare vittime tra la popolazione pacifica.

“Si sa per certo che tutto questo sta accadendo su raccomandazioni di consulenti stranieri, americani su tutti”.

Quindi si rivolge alle forze ucraine. “Mi rivolgo ancora una volta ai militari delle forze armate ucraine: non permettete ai neonazisti e ai banderiti di usare i vostri figli, le vostre mogli e gli anziani come scudo umano.

“Prendi il potere nelle tue mani. Sembra che tu e noi troveremo più facile raggiungere un accordo che con quella banda di drogati e neonazisti a Kiev”.