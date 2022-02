Putin invade l’Ucraina. In pochi minuti, i missili russi hanno iniziato a colpire obiettivi militari

- Advertisement -

AgenPress – Prima dell’alba, poco prima dell’inizio delle esplosioni nelle città dell’Ucraina, la televisione di stato russa ha trasmesso inaspettatamente un discorso del presidente russo Vladimir Putin.

Le due autoproclamate “repubbliche popolari” di Donetsk e Luhansk, nella regione separatista ucraina del Donbas, che aveva ufficialmente riconosciuto indipendente meno di due giorni prima, si erano “rivolte alla Russia con una richiesta di aiuto”, ha detto. Per rispondere a quella chiamata stava lanciando una “operazione militare speciale”. Il suo scopo: “smilitarizzare” e “denazificare” l’Ucraina.

In pochi minuti, i missili russi hanno iniziato a colpire obiettivi in ​​Ucraina. “Le nostre azioni sono l’autodifesa contro le minacce”, ha detto ai suoi compagni russi, sostenendo che Mosca non aveva intenzione di occupare l’Ucraina. “Non abbiamo intenzione di imporci a nessuno”.

Putin ha descritto la “operazione militare speciale” in termini limitati, per proteggere le persone che vivono nel Donbas che, ha affermato, erano state oggetto di “genocidio”, un’accusa che l’Ucraina ha strenuamente negato. Ma nel respiro successivo, si è scagliato in modo più ampio: “La NATO sostiene i neonazisti ucraini … le nostre azioni sono autodifesa contro le minacce”.

Poi, in un passaggio straordinario, si è rivolto direttamente ai membri dell’esercito ucraino, proprio in quel momento nel mirino dell’esercito russo. Rivolgendosi a loro chiamandoli “cari compagni”, ha detto loro che avevano fatto “giuramento di fedeltà al popolo ucraino, e non alla giunta antipopolare che sta derubando l’Ucraina e abusa di quelle stesse persone”.

“Non seguire i suoi ordini criminali!” ha chiesto. “Vi esorto a deporre le armi e ad andare a casa.”

Come ha già fatto tante volte, Putin ha affermato che la Russia non aveva altra scelta che difendersi. Con un tono duro nella sua voce, sembrava minacciare gli Stati Uniti, l’Europa e la NATO che, in pochi minuti, avrebbero visto le sue forze armate aprire il fuoco sull’Ucraina, qualcosa che il Cremlino aveva costantemente liquidato come “isterici” occidentali.

“Chiunque tenti di interferire con noi, e ancor di più, di creare minacce per il nostro Paese, per il nostro popolo, dovrebbe sapere che la risposta della Russia sarà immediata e ti porterà a conseguenze che non hai mai sperimentato nella tua storia.

“Siamo pronti per qualsiasi sviluppo di eventi. Tutte le decisioni necessarie al riguardo sono state prese”.

Putin, che per anni aveva criticato l’Occidente per aver ignorato le sue lamentele sull’espansione della NATO verso i confini della Russia, stava finalmente rispondendo con furia. “Spero”, ha concluso il suo breve discorso, “di essere stato ascoltato”.