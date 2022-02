Putin (ritratto con Hitler) vuole “denazificare” l’Ucraina, ma ignora che il presidente Zelensky è ebreo

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la “operazione militare speciale” cercherà la “denazificare” l’Ucraina

“Il suo obiettivo è proteggere le persone che sono state vittime di bullismo e genocidio… negli ultimi otto anni. E per questo ci adopereremo per la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina”, ha detto Putin durante un discorso alla televisione di stato.

Putin ignora che il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è ebreo. Non era chiaro a cosa si riferisse esattamente il leader russo nelle sue affermazioni sul nazismo. I media russi hanno ripetutamente cercato di ritrarre l’Ucraina come allineata al nazismo, senza prove a sostegno di tali accuse.

Nel frattempo, l’account Twitter ufficiale dell’Ucraina ha condiviso una caricatura di Putin che viene curato dal dittatore nazista Adolf Hitler, a quanto pare implicando che il leader russo avesse sogni simili di dominio.

Nel suo discorso, Putin ha messo da parte la condanna e le sanzioni internazionali, avvertendo gli altri paesi che qualsiasi tentativo di interferire porterebbe a “conseguenze che non hai mai visto”.

Putin ha giustificato tutto in un discorso televisivo, affermando che l’attacco era necessario per proteggere i civili nell’Ucraina orientale – una falsa affermazione che gli Stati Uniti avevano previsto che avrebbe fatto come pretesto per un’invasione. Ha accusato gli Stati Uniti e i loro alleati di ignorare la richiesta della Russia di impedire all’Ucraina di aderire alla NATO e di offrire garanzie di sicurezza a Mosca, e ha affermato che la Russia non intende occupare l’Ucraina ma si muoverà per “smilitarizzarla” e consegnare alla giustizia coloro che hanno commesso crimini .

Zelensky ha introdotto la legge marziale, dicendo che la Russia aveva preso di mira le infrastrutture militari ucraine, dicendo di aver parlato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e che gli Stati Uniti stavano raccogliendo il sostegno internazionale per l’Ucraina.