“Putin vuole dividere l’Ucraina in due, come la Corea del Nord e la Corea del Sud”

AgenPress – Il capo dell’intelligence militare ucraina afferma che il presidente russo Vladimir Putin potrebbe cercare di dividere l’Ucraina in due, come la Corea del Nord e la Corea del Sud.

Il generale Kyrylo Budanov, capo dell’Agenzia di intelligence per la difesa dell’Ucraina, ha affermato che le operazioni della Russia intorno a Kiev sono fallite e che ora è impossibile per l’esercito russo rovesciare il governo ucraino. La guerra di Putin era ora concentrata nel sud e nell’est del paese, ha detto.

“C’è motivo di credere che stia valutando uno scenario ‘coreano’ per l’Ucraina. Cioè, [le forze russe] cercheranno di imporre una linea di demarcazione tra le regioni non occupate e quelle occupate del nostro paese. In realtà, è un tentativo di creare la Corea del Nord e del Sud in Ucraina”.

Budanov ha affermato che la Russia è rimasta intenzionata a stabilire un corridoio terrestre dal confine russo alla Crimea e ha affermato di aspettarsi un tentativo di unire i territori occupati dalla Russia in un’unica entità.

“Stiamo già assistendo a tentativi di creare autorità “parallele” nei territori occupati e di costringere le persone a rinunciare alla valuta [ucraina]”, ha detto Budanov, aggiungendo che si aspettava che gli ucraini resistessero agli sforzi politici della Russia.