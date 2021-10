Qatar. Ministro Esteri critica talebani per divieto di istruzione femminile. E’ un passo indietro

- Advertisement -

Il ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani, ha affermato che la decisione dell’Emirato islamico di vietare l’istruzione a donne e ragazze è un passo indietro, aggiungendo che l’Emirato islamico può imparare dal Qatar come gestire un sistema islamico

AgenPress – Giovedì a Doha, in una conferenza stampa congiunta con il capo della politica estera dell’Unione europea Josep Borrel, Al-Thani ha affermato che la decisione per vietare l’istruzione delle ragazze è deludente.

“Le recenti azioni che abbiamo visto purtroppo in Afghanistan, è stato molto deludente vedere alcuni passi indietro”, ha detto il ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani, aggiungendo che l’Emirato islamico può utilizzare il Qatar come modello di sistema islamico nel trattamento di donne e ragazze. Ha anche invitato la comunità internazionale a impegnarsi con il governo di Kabul.

“Dobbiamo continuare a coinvolgerli e esortarli a non intraprendere tali azioni, e abbiamo anche cercato di dimostrare ai talebani come i paesi musulmani possono applicare le loro leggi, come possono affrontare i problemi delle donne. Uno degli esempi è lo Stato del Qatar, che è un paese musulmano; il nostro sistema è un sistema islamico, abbiamo donne più numerose degli uomini nella forza lavoro, nel governo e nell’istruzione superiore”.

Al-Thani ha invitato i talebani a preservare i guadagni realizzati negli ultimi due decenni, aggiungendo che la comunità internazionale dovrebbe sostenere il mantenimento dei risultati impegnandosi con l’Emirato islamico.