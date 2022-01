Quirinale. 120 voti a Mattarella, 114 a Guido Crosetto che twitta: “tranquilli, da domani torna tutto normale”

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente uscente Sergio Mattarella ha ottenuto oltre 120 voti. E’ quanto emerge dallo scrutinio delle schede della terza votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Molte schede hanno riportato il nome di Guido Crosetto, oltre 100, quindi molti di più dei 63 grandi elettori di Fdi, mentre a oltre quota 50 si attesta Pierferdinando Casini. Cresce anche il giurista Paolo Maddalena, sostenuto dagli ex grillini di Alternativa C’è, passato dai 39 voti di ieri ai 60 di oggi.

Calano a 412 le schede bianche. Boom di voti per Crosetto, che raccoglie 114 preferenze e quindi quasi il doppio dei grandi elettori di Fdi. Quarto è il giurista Maddalena, votato da Alternativa c’è e dagli ex M5s, e che questa volta raggiunge i 61 voti. Casini ottiene 52 preferenze. I presenti e votanti in tutto sono stati 978, le schede nulle 22 e 84 i voti dispersi.

- Advertisement -

La scelta del voto a Guido Crosetto era concordata con Matteo Salvini. La leader di Fratelli d’Italia lo ha informato della scelta e Salvini non ha mosso alcuna obiezione. Lo fanno sapere fonti di Forza Italia.

“Vi sono mancato? Scusate ma oggi la giornata ha avuto un’evoluzione strana e imprevista. Ma tranquilli, da domani torna tutto normale”, twitta Guido Crosetto.

“Io ho fatto una scelta di non continuare a votare scheda bianca per dare un segnale, ma ritengo che il centrodestra in questa partita si debba misurare”, ha detto Giorgia Meloni interpellata dai cronisti a Montecitorio.

- Advertisement -

“Guido Crosetto è una persona stimata, lo sappiamo, e sappiamo che nel centrodestra c’è una capacità attrattiva in questo parlamento che sarebbe stato interessante esercitare unitariamente oggi”.