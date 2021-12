Quirinale. Berlusconi, io candidato? Ne parleremo a gennaio. Rotondi, è un “sogno” che accomuna tutta Forza Italia

Agenpress – “Io candidato? Abbiamo parlato evidentemente anche di questo. Abbiamo rimandato ogni decisione all’inizio dell’anno prossimo”. Così il leader di Fi, Silvio Berlusconi dopo il vertice di Villa Grande.

“Leggo che nel gruppo di Forza Italia ci sarebbe paura delle elezioni anticipate e ciò frenerebbe gli entusiasmi per la ipotetica candidatura di Berlusconi al Quirinale. Non è così”, dice Gianfranco Rotondi presidente di ‘Verde è popolare ‘,componente interna al gruppo di Forza Italia alla Camera.

“Il sogno di Silvio al Colle accomuna tutti i parlamentari del gruppo di Forza Italia, diversi per storia e forse per destinazione futura, ma accomunati dalla gratitudine per una lunga avventura politica frutto della passione e della genialità di Silvio Berlusconi. La soddisfazione di vederlo al Quirinale ci ripagherebbe ampiamente di qualche mese di legislatura in meno”.