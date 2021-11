Quirinale. Berlusconi, mi hanno proposto candidatura. Tutto da vedere. Di Maio, “improbabile. Salvini e Meloni giocano”

- Advertisement -

AgenPress – “Mi hanno proposto di essere il candidato del centrodestra ma mi sembra inopportuno parlare del Quirinale quando è ancora in carica l’attuale presidente della Repubblica. Peraltro, non sarebbe un’elezione facile, perché il centrodestra non avrebbe da solo i voti necessari”.

Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi nell’ultimo libro di Bruno Vespa. Da dove potrebbero arrivare gli altri voti? “Ci sono – risponde l’ex premier – 290 deputati e senatori usciti dai gruppi parlamentari originari. In tanti mi sono amici, ma, ripeto, è ancora tutto da vedere”.

- Advertisement -

Sul Quirinale “non c’è nessuna candidatura del centrodestra”, dichiara Antonio Tajani. Ma “la coalizione ha i numeri per far valere il suo peso e si muoverà insieme”. I voti che mancano”, aggiunge, “si possono trovare a scrutinio segreto. Comunque – ne è sicuro – un accordo è possibile con tutti”. Il fatto che il dibattito sul futuro inquilino del Colle “si incentri su Berlusconi – prosegue il coordinatore di FI – dimostra che è tornato ad essere centrale”.

“Improbabile”, dice Luigi Di Maio, e “credo che se ne stia accorgendo anche Berlusconi. Salvini e Meloni stanno giocando con lui, auguri”.