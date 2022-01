Quirinale. Boccia (PD), centrodestra chiarisca se vuole o no Draghi al Colle. Nessuno ha i numeri, bisogna parlarci

- Advertisement -

AgenPress – “Berlusconi e Salvini dicono che Draghi deve restare premier, la Meloni dice che non pone nessun veto su Draghi. Noi vogliamo capire quale sia la loro posizione”.

Lo dice il dirigente del Partito democratico Francesco Boccia in una intervista a La Stampa, per il quale il centrodestra deve chiarire se vuole o meno l’attuale presidente del Consiglio al Quirinale.

Nella corsa al Colle “bisogna rivendicare il ruolo della politica”, perché “è inaccettabile che ci possa essere in questa fase chi teorizza la supremazia dei tecnici sulla politica”.

La votazione per il presidente della Repubblica “non è un rodeo. Abbiamo l’obbligo di parlarci, non di contarci. Anche se uno prende dieci voti in più, non ha i numeri per eleggere da solo il presidente”. Secondo l’ex ministro dem, “la candidatura di Andrea Riccardi è un segnale alla destra per dimostrare che ci sono tante personalità patrimonio collettivo del Paese”.