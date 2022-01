- Advertisement -

AgenPress – È arrivato alla Camera per la seconda votazione per il presidente della Repubblica Pierferdinando Casini, uno dei nomi fatti tra i papabili per il Colle. A chi gli domandava come stia vivendo questo momento, il senatore ha risposto: “L’importante è la salute”.

Con un post su Instagram ha esclamato. “La passione politica è la mia vita!!”. Ma per il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani “non è un uomo del centrodestra, è stato eletto con gli altri”.

