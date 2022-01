Quirinale, Colletti (Alt): Mattarella bis è vittoria di chi pensa a poltrona e sconfitta capi partito

- Advertisement -

AgenPress. “Noi di Alternativa continuiamo su Di Matteo, ben sapendo che il corpaccione parlamentare, la cui prima paura non è la stabilità del Paese o l’economia, ma quanto rimarrà ancora seduto sulla propria poltrona, tenderà a esprimersi per un bis di Mattarella, che rappresenta la conservazione dello status quo”.

Lo afferma Andrea Colletti, capogruppo di Alternativa alla Camera intervenendo ai microfoni del GR1 RAI.

“Questa – prosegue Colletti – è la vittoria di un parlamento delegittimato, delegittimato perché non conta più nulla almeno dal punto di vista istituzionale, poiché non vota più nulla e va avanti a colpi di decreti legge e fiducie, di sms inviati un minuto prima del voto. “Questa – conclude l’esponente di Alternativa – è la sconfitta dei grandi capi partito come Salvini, come Conte e come Letta”.