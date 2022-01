Quirinale. Guerra a distanza tra Conte e Di Maio. “Fallimenti? Come ministro c’era anche lui in cabina di regia

- Advertisement -

AgenPress – “Se Di Maio parla di fallimento se di Maio ha delle posizioni le chiarirà perché lui era in cabina di regia, come ministro l’ho fatto partecipare, ci chiarirà perché non chiarito questa posizione, e soprattutto ci chiarirà i suoi comportamenti, non a Conte agli iscritti”. Così il leader M5s Giuseppe Conte parlando con i cronisti fuori da casa sua a Roma.

“Di Maio ha detto che ci vuole un chiarimento? L’ho detto prima io, un chiarimento ci sarà senz’altro. Di Maio avrà modo di chiarire il suo operato e la sua agenda”.

- Advertisement -

“Siamo una comunità grande e in cui ciascuno, a partire dal suo presidente, deve rendere conto del suo operato davanti agli iscritti” sibila il leader pentastellato che, nella sostanza, rimprovera il ministro del mancato confronto con la dirigenza del partito durante le trattative.

“Se Di Maio parla di fallimento, se Di Maio ha delle posizioni, le chiarirà perché lui era in cabina di regia, come ministro l’ho fatto partecipare” attacca il leader pentastellato. La replica del Ministro arriva a stretto giro e non è per nulla conciliante: “Decisioni in cabina di regia? Non si è mai parlato di fare annunci roboanti su presunti accordi raggiunti con Pd e Lega, oggi smentiti anche dal segretario dem Letta. Non si provi a scaricare le responsabilità su altri”.

Anche Di Maio torna ad esigere un confronto: “È chiaro che ci sono diversi aspetti che vanno chiariti” ripete anche oggi l’ex capo politico rispondendo a Conte che esige un chiarimento “non a Conte ma davanti agli iscritti” senza spiegare tuttavia come intenda fare. Perché gli iscritti il M5s in genere li convoca sul blog. E perché di Maio è il presidente del Comitato di Garanzia del M5s. Ma la prova di forza, al momento, non pare c

- Advertisement -

“Decisioni in cabina di regia? Non si è mai parlato di fare annunci roboanti su presunti accordi raggiunti con Pd e Lega, oggi smentiti anche dal segretario dem Letta. Non si provi a scaricare le responsabilità su altri. È chiaro che ci sono diversi aspetti che vanno chiariti”, ha replicato il ministro degli Esteri del M5s, Luigi Di Maio.