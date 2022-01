Quirinale, Mazzetti (FI): “Pieno sostegno a Mattarella: da Berlusconi altro gesto verso unità Paese”

- Advertisement -

AgenPress. “Il Presidente Silvio Berlusconi ha ancora una volta fatto un grande gesto per il Paese annunciando il nostro sostegno alla ricandidatura di Mattarella.

Stiamo chiedendo a Mattarella un grande sforzo ma è pur vero che pochi come lui fino ad oggi hanno dimostrato una tale capacità di tenere unita la nazione e di guidarla in momenti tanto straordinari senza sbandamenti: è la persona giusta e noi forzisti lo sosterremo convintamente.

Sarebbe però miope non imparare da questo passaggio: le riforme per rendere elettiva la massima carica dello Stato, come promosso da Berlusconi da oltre venti anni, sono necessarie”.

Questa la dichiarazione di Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e componente dell’VIII Commissione.