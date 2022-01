Quirinale. Pd e M5s ragiona su Riccardi, Renzi su Casini, destra non ragiona. Io ragiono su Cartabia

- Advertisement -

AgenPress – “PD-5S ‘ragionano su Riccardi’; Renzi ‘ragiona su Casini’; La destra, dopo il ritiro di Berlusconi, non ragiona. Eppure c’è una figura perfetta per il ruolo di Presidente della Repubblica. È stata Presidente della Corte ed è Ministro della giustizia; è persona equilibrata e sopra le parti: Marta Cartabia”.

Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. “Non bisogna scegliere una persona solo perché donna, ma non prendere in considerazione una donna con un cursus honorum perfetto è un grave errore. Non perdiamo l’occasione di dimostrare che in Italia una donna capace può arrivare al vertice delle istituzioni. Se non ora quando?!”.