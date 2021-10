Rai, Cicchitto: “Evitare di riconfermare nomi del vecchio CDA”

- Advertisement -

AgenPress. “Viste le nomine di Draghi che segnano un percorso di discontinuità rispetto alla abitudine dei partiti ad una lottizzazione al ribasso, sarebbe bene che il Parlamento come regola si desse quella di cambiare tutto il cda e di non inserire fra i nomi nessuno degli uscenti.

Sarebbe un bellissimo segnale di cambiamento che attesterebbe la volontà autentica della politica di rilanciare per davvero l’azienda Rai anziché quello di continuare gattopardescamente a inserire nomi di area per fare lottizzazioni mascherate che non tengono conto delle voragini di bilancio.

Oggi se si vuole salvare la Rai serve la qualità. Non è più tempo per i raccomandati