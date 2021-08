Recovery. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano inviato a Ue, 248 mld di euro

- Advertisement -

AgenPress – Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a quanto si apprende da fonti di governo, è stato inviato alla commissione Ue. Il Recovery Plan italiano è stato approvato ieri in Consiglio dei ministri.

In queste ore, si apprende dalle stesse fonti, è iniziato infatti l’invio telematico (si tratta in sostanza di un upload sulla piattaforma digitale di Bruxelles dei Recovery Plan dei Paesi membri) del Pnrr italiano e della “corposa” documentazione che lo accompagna.

Il recovery plan aveva avuto il via libera dal Consiglio dei Ministri con una somma di 248 miliardi di euro. Approvato anche il decreto-legge che individua i programmi e ripartisce le risorse del Piano nazionale per gli investimenti, integrando con risorse nazionali (30,62 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026) il Piano nazionale di ripartenza e resilienza.

“Avremo dalla Ue un anticipo del 13% delle somme prima dell’estate”. Ha assicurato il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, in una intervista a Skytg24. “Ci saranno anticipi da parte delle casse dei singoli Stati, che poi la Ue, due volte l’anno, valutati gli obiettivi e gli investimenti, rimborserà al bilancio dello Stato”, ha spiegato. “Per la prima volta la Ue fa 800 miliardi di bond. Il 30% saranno green bond. L’Europa si muove a una velocità paragonabile a quella degli Usa. Nella Ue e negli Usa è previsto un rimbalzo dell’economia nel terzo e quarto trimestre. La scossa ci sarà. Il treno deve uscire dalla stazione e le riforme saranno i binari su cui il treno si muoverà”.