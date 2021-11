Reddito di cittadinanza. Meloni, il fallimento dell’euforia del M5s sul balcone di Palazzo Chigi

- Advertisement -

AgenPress – “L’euforia sul balcone di Palazzo Chigi, i proclami per aver abolito la povertà e poi? Il reddito di cittadinanza si sta rivelando un vero disastro: l’aumento di chi beneficia del sussidio non va di pari passo alla ricollocazione nel mondo del lavoro, infatti solo il 15% degli aventi diritto ha trovato un impiego. Il premier Draghi, che si è ultimamente detto sostenitore del ‘concetto del reddito di cittadinanza’, perché piuttosto non commenta questi dati imbarazzanti?”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.