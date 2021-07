Referendum giustizia, Cecchetti (Lega): “Altre 20mila firme raccolte in Lombardia in questo terzo fine settimana di luglio”

- Advertisement -

AgenPress. “Nonostante il caldo e il clima vacanziero la Lega in Lombardia anche in questo terzo fine settimana di luglio ha raccolto circa 20mila firme a sostegno dei quesiti referendari per migliorare la nostra giustizia.

Altre 20mila firme che si aggiungono alle oltre 50mila raccolte nei precedenti due fine settimana: e in Lombardia siamo già oltre le 70mila firme raccolte in questo mese di luglio.

Un grandissimo risultato come grandissimo è il grazie che rivolgo ai militanti e sostenitori leghisti che hanno presidiato le piazze lombarde allestendo circa 400 gazebo. Un’altra grande mobilitazione della base leghista per un altro grande risultato ottenuto per migliorare la nostra giustizia.”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.