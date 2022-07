- Advertisement -

AgenPress. L’Italia non può fare a meno di Mario Draghi. Dobbiamo portare a termine il lavoro iniziato 17 mesi fa.

Non possiamo perdere, in momenti così difficili, la credibilità e fiducia conquistate in Europa e nel mondo.

E’ quanto dichiara, in una nota, Renato Brunetta Ministro per la Pubblica Amministrazione.