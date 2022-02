Renzi. M5S finito. Se Pd avrà un profilo riformista è casa mia e ci starebbe anche Giovanni Toti

- Advertisement -

AgenPress – “A sinistra devono decidere che cosa sono. Landini sta con Letta e allora Letta va a sinistra. Se fa un ragionamento riformista alla Blair si ragiona. Non sarebbe un campo larghissimo perché i 5s non sono più in campo, sono finiti. Il Pd che gioco vuole giocare? Il Pd ha una tradizione, Veltroni e io guardavamo a un profilo riformista. Letta guarda a questo o a un profilo massimalista? Se Letta fa un ragionamento alla Scholz, o alla Macron non è un campo largo, è il campo riformista ed è casa mia”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi a Porta a Porta. Secondo Renzi in questo campo riformista ci starebbe anche Giovanni Toti.

“Non si organizzano i partiti mettendo insieme gruppi dirigenti e facendo una accozzaglia di ambizioni”.