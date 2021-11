Riforma Giustizia. NYT, Draghi, il “titano” che ha salvato l’euro “ripara” il travagliato sistema giudiziario

- Advertisement -

AgenPress – “Draghi è così convinto che il sistema vada riparato che ha detto di arrivare a mettere a rischio la sopravvivenza del suo governo sul dossier, mettendo la fiducia sul nuovo testo”.

Lo scrive il New York Times in un lungo articolo si sofferma sulla battaglia del premier Mario Draghi per la riforma della giustizia, dal titolo “Il ‘riparatore’ dell’Italia cerca di riparare il travagliato sistema giudiziario, e anche la sua politica”, firmato da Lodi, il cui ex sindaco, Simone Uggetti, è stato assolto quest’anno con formula piena dopo cinque anni di inchiesta

E per il quotidiano americano il dossier “è il principale test, al di là di quello vaccini, sul quale Draghi, un “titano” nell’Ue essendo colui che ha salvato l’euro, può utilizzare la sua formidabile reputazione di “riparatore” e l’ampia coalizione politica a suo sostegno per risolvere un problema deterioratosi nel tempo che ha minacciato il processo democratico e l’economia in Italia”.

“Questi casi sono molto comuni in Italia, dove il vasto potere della magistratura – a volte ideologica – può essere usato per ottenere delle vendette politica o dove il business può essere intrappolato in scomodi e scoraggianti contenziosi tra i più lunghi in Europa”.