Riforma giustizia penale, al via i lavori per l’attuazione della legge delega

AgenPress. La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato il decreto con il quale vengono costituiti cinque gruppi di lavoro, per l’attuazione della legge delega di riforma della giustizia penale.

In totale sono coinvolti in 48, tra professori universitari, magistrati e avvocati. Insieme ai tecnici dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, hanno il compito di tradurre i criteri di delega, già approvati dal Parlamento (legge 27 settembre 2021, n.134), in proposte di norme di modifica del codice di procedura penale, del codice penale e di altre leggi collegate, che confluiranno in schemi di decreto legislativo da sottoporre al Consiglio dei Ministri e poi alle Commissioni parlamentari competenti, per i necessari pareri. Si tratta di una delle riforme indicate tra gli obiettivi del P.N.R.R., che prevedono in particolare la riduzione del 25% dei tempi medi del processo penale entro i prossimi cinque anni.

Dei cinque gruppi di lavoro, tre sono dedicati alla riforma del processo penale (coordinati rispettivamente da Giorgio Lattanzi, presidente emerito della Corte Costituzionale, Ernesto Lupo e Giovanni Canzio, presidenti emeriti della Corte di Cassazione); un gruppo alla riforma del sistema sanzionatorio (coordinato da Gian Luigi Gatta, professore ordinario di diritto penale nell’Università degli Studi di Milano e Consigliere della Ministra della Giustizia); un gruppo, infine, alla giustizia riparativa (coordinato da Adolfo Ceretti, professore ordinario di Criminologia nell’Università di Milano-Bicocca).

Un ulteriore gruppo di lavoro, per l’attuazione della delega in materia di processo penale telematico, sarà prossimamente costituito, contestualmente alla riorganizzazione in corso della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero.

I gruppi di lavoro – di cui fanno parte anche tutti i membri della commissione ministeriale presieduta da Giorgio Lattanzi – svilupperanno le conclusioni di quella stessa commissione, confluite nella legge delega. Il coordinamento e il raccordo tra i gruppi sarà assicurato dal Vice capo dell’Ufficio legislativo del Ministero, Dott.ssa Concetta Locurto, e dal Consigliere della Ministra, Prof. Gian Luigi Gatta.