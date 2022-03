Risoluzione Onu. La Cina si astiene. Chiese alla Russia di invadere l’Ucraina dopo le Olimpiadi

- Advertisement -

AgenPress – Cinque paesi hanno votato contro la condanna dell’invasione russa all’Assemblea generale di emergenza delle Nazioni Unite a New York. Non sorprende che uno fosse la stessa Federazione Russa . Ma chi erano gli altri?

Non sorprende che anche la Bielorussia si sia opposta alla mozione. Alleato russo di lunga data, il piccolo Paese è descritto dagli analisti come lo “Stato cliente” di Mosca. Alcune truppe russe hanno invaso l’Ucraina dal territorio bielorusso.

Un altro a cui opporsi era la Siria , il cui leader Bashar al-Assad faceva affidamento sull’assistenza militare russa su larga scala per rimanere al potere durante la guerra civile siriana.

Anche l’ Eritrea nel Corno d’Africa si è opposta, così come la Corea del Nord in Asia.

Tuttavia la Cina – che all’inizio di quest’anno si è unita alla Russia nell’opporsi a un’ulteriore espansione della Nato – si è astenuta. La scorsa settimana si è astenuto durante una votazione simile al Consiglio di sicurezza dell’ONU.

La Cina ha chiesto alla Russia agli inizi di febbraio di non invadere l’Ucraina prima della fine delle Olimpiadi. Lo riporta il New York Times citando fonti dell’amministrazione Biden, secondo la quale Pechino era almeno in parte a conoscenza dei piani di Mosca prima che l’invasione iniziasse la scorsa settimana.