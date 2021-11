Rotondi (FI-DC): “Cresce la consapevolezza che pure in Italia la partita elettorale si giocherà sull’ambiente, cioè sul futuro”

- Advertisement -

AgenPress. “Verde è popolare” è una associazione, non un partito. Nasce dall’iniziativa di alcune persone di buona volontà – non tutti politici – di estrazione democristiana e ambientalista. Il tema ambientale in Europa determinerà i risultati elettorali, dopo la pandemia in maniera esponenziale – dichiara Gianfranco Rotondi– .

In Germania i Verdi arriveranno primi o secondi, comunque governeranno, forse con i democristiani orfani di Merkel. In Francia i candidati ambientalisti battono in tutti i Comuni gli avversari gollisti, macroniani o socialisti. Un’onda verde scende dall’Europa e per ora si infrange nelle Alpi. Ma presto valicherà.

Insomma cresce la consapevolezza che pure in Italia la partita elettorale si giocherà sull’ambiente, cioè sul futuro. L’ambiente è il futuro non solo perché la sua difesa ci assicura sopravvivenza; l’ambiente è il futuro perché tutti i governi del mondo hanno sincronizzato le loro agende sulla emergenza ambientale, e dunque si profila una trasformazione epocale della vita economica del mondo. Intere filiere produttive saranno sostituite, meccanismi secolari saranno superati, spariranno mestieri e ne nasceranno di nuovi. Sulla criniera del cambiamento epocale ci sei o non ci sei. Hai idee e traini, o non ne hai e muori. Se sei uno Stato, avere idee prima degli altri significa dominare il mondo.

È questa la partita del futuro. La politica italiana si attarda su battaglie di retroguardia: i migranti, le tasse, un po’ di giustizia. Roba dell’altro secolo. Il sovranismo? Ci sta stretto. L’Italia può essere guida dell’Occidente in un processo nuovo di cui può assumere la leadership.

Draghi è dentro questa prospettiva. E il colore che ha dato al suo governo, alla sua agenda economica.

La politica non se ne è accorta. Meglio. Sarà facile avvicendarla, sostituirla. Con dolcezza, accompagnando alla porta le parole d’ordine di un passato divenuto subito remoto. A valle di un governo non politico serve un’offerta nuova che ne raccolga e ne rilanci la sfida – conclude l’On Rotondi Rotondi vice capo gruppo di Forza Italia alla Camera e Presidente della fondazione Dc –.