Russia. 962 decessi da covid in 24 ore. 28.647 positivi. Tasso mortalità è del 2,78%

AgenPress – Il numero di decessi per coronavirus in tutta la Russia è di 962 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 968 decessi segnalati il ​​giorno prima, per un totale di 216.415, secondo quanto riferito domenica dal centro di crisi anti-coronavirus.

Il Paese ha registrato oltre 900 decessi per coronavirus per il quinto giorno consecutivo.

Tasso mortalità è del 2,78%. In particolare, 64 pazienti con coronavirus sono morti a San Pietroburgo lo scorso giorno, 44 ​​pazienti sono morti nella regione di Sverdlovsk, 35 nella regione di Krasnodar, Bashkortostan e nella regione di Nizhny Novgorod ciascuno e 34 – in Udmurtia.

Il numero di casi confermati di coronavirus in tutta la Russia è cresciuto di 28.647, per un totale di 7.775.365. Il tasso di crescita relativo è dello 0,37%. In particolare, sono stati segnalati 2.822 nuovi casi a San Pietroburgo, 687 nella regione di Samara, 641 nella regione di Nizhny Novgorod, 630 nella regione di Voronezh e 619 nel Bashkortostan. Al momento, ci sono 700,831 casi attivi in ​​tutta la Russia.

Il numero di nuovi casi di coronavirus a Mosca è cresciuto di 4.610 nell’ultimo giorno, in calo rispetto ai 6.001 del giorno prima, per un totale di 1.678.675. In termini relativi, la crescita è stata dello 0,28%, ha affermato.

Ben 72 pazienti affetti da coronavirus sono morti a Mosca nelle ultime 24 ore, contro i 70 del giorno prima. Complessivamente, il bilancio delle vittime del coronavirus a Mosca è di 29.667. Inoltre, 2.177 pazienti sono guariti a Mosca lo scorso giorno. Complessivamente, la capitale registra 1.511.856 guarigioni (90,1% di tutte le persone infette). Ci sono 137.152 casi attivi a Mosca ora, la cifra più alta dal 22 luglio.