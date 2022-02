Russia e Cina: partenariato strategico orientato al futuro. Putin, modello di efficienza, responsabilità e aspirazione

- Advertisement -

AgenPress – Le relazioni tra Russia e Cina “si stanno sviluppando su una base di pari livello, deideologizzata. La nostra partnership è sostenibile, intrinsecamente preziosa, non influenzata dal clima politico e non è rivolta contro nessuno”.

Il capo del Cremlino Vladimir Putin, in vista dell’arrivo a Pechino per l’inaugurazione di domani dei Giochi invernali inviato una lettera all’agenzia di stampa Xinhua intitolata “Russia e Cina: un partenariato strategico orientato al futuro”.

I nostri paesi sono vicini, legati da tradizioni secolari di amicizia e fiducia. Apprezziamo molto che il partenariato strategico globale di coordinamento Russia-Cina, entrando in una nuova era, abbia raggiunto un livello senza precedenti e sia diventato un modello di efficienza, responsabilità e aspirazione per il futuro. L’anno scorso abbiamo celebrato il 20° anniversario del Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole. I principi e le linee guida di base per il lavoro congiunto sono stati definiti dai nostri due paesi nel trattato, che includono in primo luogo l’uguaglianza, la considerazione degli interessi reciproci, la libertà dalle circostanze politiche e ideologiche nonché dalle vestigia del passato. Questi sono i principi su cui ci basiamo costantemente anno dopo anno in uno spirito di continuità per approfondire il nostro dialogo politico.

Durante la prossima visita, io e il presidente Xi Jinping discuteremo a fondo le questioni chiave delle agende bilaterali, regionali e globali. È simbolico che il nostro incontro avrà luogo durante il Festival di Primavera, il capodanno lunare cinese. Dopotutto, come dice il proverbio cinese, “L’intero anno di lavoro dipende da un buon inizio in primavera”.

Particolare attenzione sarà riservata allo sviluppo dei rapporti d’affari. Ci sono tutte le opportunità per questo poiché i nostri paesi dispongono di notevoli risorse finanziarie, industriali, tecnologiche e umane che ci consentono di risolvere con successo problemi di sviluppo a lungo termine. Lavorando insieme, possiamo raggiungere una crescita economica stabile e migliorare il benessere dei nostri cittadini, rafforzare la nostra competitività e resistere insieme ai rischi e alle sfide di oggi.

Tra i nostri paesi si sta formando una partnership energetica reciprocamente vantaggiosa. Insieme alle forniture a lungo termine di petrolio e gas alla Cina, abbiamo in programma di implementare una serie di progetti congiunti su larga scala. La costruzione di quattro nuove centrali nucleari cinesi con la partecipazione di Rosatom State Corporation lanciata lo scorso anno è una di queste. Tutto ciò rafforza notevolmente la sicurezza energetica della Cina e della regione asiatica nel suo insieme.

La Cina, ha aggiunto Putin, “resta saldamente in testa alla lista dei partner commerciali della Russia”, con l’interscambio commerciale bilaterale ai massimi storici nel 2021 a 140 miliardi di dollari, ed è “il nostro partner strategico nell’arena internazionale. I nostri approcci alla maggior parte delle questioni all’ordine del giorno globale concordano o sono molto vicini. Ci impegniamo in uno stretto coordinamento all’interno di molte organizzazioni e formati multilaterali leader, come le Nazioni Unite, BRICS, SCO, G20, APEC e EAS, che ha un effetto stabilizzante sull’attuale difficile situazione mondiale”.