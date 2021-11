Russia. Novak (vice primo ministro), riserve di petrolio dureranno almeno per 30 anni, gas per 50

- Advertisement -

AgenPress – Le riserve di petrolio della Russia dureranno per almeno 30 anni e le riserve di gas per 50 anni.

Lo ha detto il vice primo ministro russo Alexander Novak. “La Russia ha enormi riserve di petrolio e gas. Nelle attuali condizioni e livelli di produzione, le riserve di petrolio della Russia dureranno per circa 30 anni, le riserve di gas – circa 50 anni”.



Secondo Novak, nonostante il processo di transizione energetica, la Russia è fiduciosa nella possibilità di vendere le sue riserve di petrolio e gas. “Riteniamo che nei prossimi anni queste risorse saranno richieste nei mercati dell’energia”.

Novak ha affermato che l’Asia rimarrà la principale destinazione per la crescita delle esportazioni. Ad esempio, le esportazioni di petrolio in Cina sono cresciute di 6 volte negli ultimi 10 anni. Anche le esportazioni di gas sono in crescita: il loro volume ha raggiunto i 13,4 miliardi di metri cubi alla fine di novembre 2021 dall’inizio dell’anno.