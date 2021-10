Russia. Nuovo record. 890 morti per covid in 24 ore. 25.769 nuovi positivi

- Advertisement -

AgenPress – Il numero di morti per COVID-19 in Russia nelle ultime 24 ore è aumentato di 890 contro gli 886 del giorno prima, ha detto ai giornalisti domenica il centro di crisi anti-coronavirus.

Complessivamente, 209.918 pazienti sono morti per complicazioni da COVID-19.

Secondo il centro di crisi, la letalità provvisoria della malattia (quella definitiva potrà essere determinata solo dopo la fine dell’epidemia) è rimasta al livello del 2,77%. Ci sono stati 65 decessi registrati a Mosca, 59 a San Pietroburgo, 46 ​​nella regione di Sverdlovsk, 37 nella regione di Saratov, 32 nella regione di Krasnodar e 31 nella regione di Rostov e nella regione di Stavropol ciascuno.

La Russia ha registrato 25.769 nuovi casi confermati di COVID-19 nelle ultime 24 ore. Il numero totale di contagi ha raggiunto i 7.586.536 casi. Secondo il centro di crisi, questo è l’aumento più alto dal 2 gennaio. L’aumento relativo dei nuovi contagi è al livello dello 0,34%.

In particolare, sono stati rilevati 2.463 casi al giorno a San Pietroburgo, 620 – nella regione di Samara, 591 – nella regione di Voronezh, 588 – nella regione di Nizhny Novgorod, 535 – nella regione di Sverdlovsk. A partire da ora, ci sono 650, 653 persone in Russia malate di COVID-19.

Il numero di pazienti con coronavirus dimessi nelle ultime 24 ore in Russia è aumentato di 15.391. In tutto, 6.725.965 pazienti sono guariti. Secondo il centro di crisi, la quota totale di recuperi fino ad oggi è approssimativamente al livello dell’88,7% del conteggio totale dei casi COVID-19 in Russia.

In particolare, 482 pazienti sono stati dimessi al giorno dopo il recupero nella Repubblica di Komi, 464 nella regione di Samara, 456 nella regione di Sverdlovsk, 444 a San Pietroburgo, 434 nella regione di Arkhangelsk.

Il numero di casi confermati di COVID-19 a Mosca è aumentato di 4.294 al giorno contro i 4.032 del giorno prima, a 1.646.239 casi in totale. Si tratta del numero più alto di casi rilevati nella capitale dal 18 luglio. In termini relativi l’aumento è dello 0,26%.

Il numero dei morti a Mosca è aumentato di 65 contro i 67 di sabato, a 29.176. Nell’ultima settimana, la città ha registrato oltre 60 decessi per COVID-19 al giorno.

Il numero delle persone guarite nella capitale è aumentato di 1.885 al giorno, a 1.496.227 (90,9% di tutti i contagiati). Attualmente, secondo i dati, ci sono 120.836 casi registrati di COVID-19 nella capitale, il numero maggiore dalla fine di luglio.