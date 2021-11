Russia. Nuovo record di morti per Covid, 1.211 in 24 ore, 39.160 positivi

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha registrato 39.160 nuove infezioni confermate da COVID-19 nelle ultime 24 ore, il numero più basso dell’ultima settimana con il numero totale di infezioni che ha raggiunto 8.873.655 casi, ha detto ai giornalisti il ​​centro di crisi anti-coronavirus.

Secondo il centro di crisi, l’aumento relativo dei nuovi contagi è al livello dello 0,44%.

Nelle ultime 24 ore, sono stati scoperti 2.818 nuovi casi nella regione di Mosca, insieme a 2.680 nuove infezioni a San Pietroburgo. Inoltre, durante questo lasso di tempo, sono stati scoperti 803 nuovi casi nella Repubblica di Crimea, 793 casi nella regione di Voronezh e 778 nuovi casi nella regione di Nizhny Novgorod.

Complessivamente, attualmente, 1.004.844 pazienti sono ancora in cura in Russia.

Il numero di morti per COVID-19 in Russia nelle ultime 24 ore è aumentato di 1.211 rispetto ai 1.190 del giorno prima, un nuovo record dall’inizio della pandemia. In tutto, 249.215 pazienti sono morti a causa dell’infezione.