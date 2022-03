Russia. Proteste contro Putin. Centinaia di arresti. Blinken, chiude i media per oscurare la verità

- Advertisement -

AgenPress – Più di 600 manifestanti sono stati arrestati in 21 città russe, secondo il gruppo di monitoraggio OVD-Info, dopo che il leader dell’opposizione Alexei Navalny ha chiesto ai russi di protestare contro la guerra in Ucraina.

Più di 200 persone sono state detenute in una città siberiana – Novosibirsk.

Navalny ha chiesto manifestazioni nelle piazze principali delle città russe alle 14:00 ora locale – a Mosca e San Pietroburgo sono le 11:00 GMT.

Le detenzioni di massa sono diventate la norma nelle proteste antigovernative in Russia. OVD-Info afferma che almeno 8.000 manifestanti sono stati detenuti o arrestati in Russia dall’inizio della guerra in Ucraina 11 giorni fa.

“In tutti gli angoli del mondo, inclusa la Russia, la gente chiede la fine del brutale attacco della Russia all’Ucraina. Le bandiere blu e giallo ucraine sventolano nel mondo”, afferma il segretario di Stato americano, Antony Blinken, per il quale “il governo russo sta bloccando i media e limitando i social media per oscurare la verità su quello che sta accadendo in Ucraina. I russi meritano di sapere la verità sulla morte e la distruzione che sta avvenendo nel loro nome”.