Russia. Putin si autoisola dopo casi di coronavirus nel suo entourage. Lunedì ha incontrato Bashar al-Assad

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin si sta autoisolando dopo che sono stati rilevati casi di COVID-19 nel suo entourage, secondo quanto riportato dai media russi.

Putin “ha affermato che in relazione ai casi rilevati di coronavirus nel suo ambiente, deve osservare il regime di autoisolamento per un certo periodo di tempo”, si legge in una dichiarazione rilasciata ai giornalisti. Non dice per quanto tempo Putin si isolerà.

Il leader russo ha incontrato lunedì al presidente siriano Bashar al-Assad a Mosca, ha incontrato un certo numero di paralimpici russi e ha ispezionato le truppe che prendevano parte alle esercitazioni militari a Nizhny Novgorod.

Il Cremlino afferma che Putin non cambierà il suo programma di lavoro, che viene spostato online. Tuttavia, ha annullato un viaggio in Tagikistan per partecipare alle riunioni di sicurezza regionali.

Putin, che ha 68 anni, ha dichiarato di essere stato vaccinato con il vaccino Sputnik V in primavera.

La Russia è tra i paesi più colpiti dalla pandemia di coronavirus, registrando l’ottavo numero più alto di casi a livello globale. A partire da martedì, aveva ufficialmente registrato più di 7 milioni di casi e 190.000 decessi, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Attualmente sta combattendo una devastante terza ondata di infezioni, con decessi settimanali ad alcuni dei livelli più alti finora.