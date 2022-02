Russia. Quasi 6.000 manifestanti sono stati arrestati per le proteste contro la guerra e Putin

- Advertisement -

AgenPress – Le autorità russe hanno arrestato un totale di 5.794 persone per aver partecipato a proteste contro la guerra non autorizzate in tutto il paese, da quando il Cremlino ha ordinato l’invasione dell’Ucraina, ha affermato domenica il sito di monitoraggio indipendente OVD-Info.

Alle 15:00 ET, 2.650 persone erano state detenute per aver protestato in 51 città del paese, ha riferito anche OVD-Info, e 1.225 sono state detenute nella sola Mosca.

Secondo la legge russa, le grandi manifestazioni richiedono che i manifestanti richiedano un permesso, che deve essere presentato non più di 15 ma non meno di 10 giorni prima dell’evento. Multe pesanti – e in alcuni casi anche il carcere – possono essere imposte a coloro che protestano senza permesso. Gli individui possono organizzare “picchetti singoli”, che sono proteste da soli, ma non è raro che le persone vengano detenute anche per quelli.

Giovedì, il comitato investigativo russo ha avvertito che la partecipazione a qualsiasi protesta contro la guerra era illegale. Ha anche affermato che i reati potrebbero essere inseriti nel casellario giudiziario dei partecipanti che “lascerebbero un segno nel futuro della persona”.

Dal 24 febbraio, primo giorno di guerra, sono oltre 4.500 gli arresti. Solo oggi oltre 900 attivisti sono stati fermati durante le manifestazioni che hanno attraversato 44 città della Russia, da Mosca alla Siberia. ‘No alla guerra’ gridava la gente che per il quarto giorno consecutivo ha protestato invadendo da una parte e dall’altra la Newsky prospekt, centralissima strada di San Pietroburgo, teatro anche oggi di una protesta pacifica sgomberata con violenza dalla polizia. Anche in Bielorussia la gente è scesa in piazza contro la guerra e contro il coinvolgimento del regime del presidente Alexandr Lukashenko. E a far rimbalzare la protesta su Twitter, con un video, ci ha pensato la leader dell’opposizione Sviatlana Tsikhanouskaya.