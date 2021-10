Russia. Record positivi da Covid, 40.096 casi in 24 ore, 1.159 decessi

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha registrato 40.096 nuove infezioni confermate da COVID-19 nelle ultime 24 ore con il numero totale di infezioni che ha raggiunto 8.392.697 casi. Si tratta del dato più alto dall’inizio della pandemia, secondo i dati del centro di crisi anti-coronavirus pubblicati giovedì.

Secondo il centro di crisi, l’aumento relativo dei nuovi contagi è al livello dello 0,48%.

Nelle ultime 24 ore, sono stati scoperti 3.186 nuovi casi a San Pietroburgo, insieme a 2.639 nuove infezioni nella regione di Mosca. Inoltre, durante questo lasso di tempo, sono stati scoperti 1.357 nuovi casi nella regione di Samara, 794 casi nella regione di Nizhny Novgorod e 763 nuovi casi nella regione di Voronezh.

Complessivamente, al momento, 885.587 pazienti sono ancora in cura in Russia.

Mosca ha registrato 8.440 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, che è il numero giornaliero più alto dal 26 giugno. Il numero totale di casi ha raggiunto 1.795.010.

Secondo i dati del centro di crisi, il tasso di crescita del coronavirus di Mosca è stato dello 0,47%. Mercoledì sono stati confermati ben 5.789 casi.

Il bilancio delle vittime del coronavirus della città è aumentato di 95 (il numero giornaliero più alto dal 27 luglio) a 31.058 nell’ultimo giorno e i recuperi sono aumentati di 5.232 a 1.578.057.

Ci sono attualmente 185.895 casi attivi di coronavirus a Mosca.

Il numero di morti per COVID-19 in Russia nelle ultime 24 ore è aumentato di 1.159 rispetto ai 1.123 del giorno prima, un nuovo record dall’inizio della pandemia. In tutto, 235.057 pazienti sono morti a causa dell’infezione.

Secondo il centro di crisi, la letalità provvisoria della malattia (quella definitiva potrà essere determinata solo dopo la fine dell’epidemia) è rimasta al livello del 2,8%.

Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 70 decessi a San Pietroburgo, 45 decessi – nella regione di Nizhny Novgorod, 41 decessi – nella regione di Krasnodar, 40 decessi – nella regione di Mosca e 35 decessi nel Bashkortostan.

Il numero di pazienti con coronavirus dimessi nelle ultime 24 ore in Russia è aumentato di 29.318. In tutto, 7.272.053 pazienti sono guariti.

Secondo il centro di crisi, la quota totale di recuperi fino ad oggi è scesa al livello dell’86,6% del conteggio totale dei casi COVID-19 in Russia.

Dopo essersi ripresi, in un giorno 3.154 pazienti sono stati dimessi a San Pietroburgo, 2.951 pazienti – nella regione di Mosca, 1.010 pazienti – nella Repubblica di Crimea, 752 pazienti – nella regione di Samara e 651 pazienti sono stati dimessi in Bashkortostan.