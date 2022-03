Russia. Starbucks coffee sospende tutte le attività commerciali, compresa la spedizione dei prodotti

- Advertisement -

AgenPress – Il gigante del caffè Starbucks Corp è diventata l’ultima società ad annunciare che sospenderà tutte le attività commerciali in Russia, compresa la spedizione dei suoi prodotti e i caffè gestiti da un licenziatario.

La società ha circa 130 sedi in Russia e Ucraina, secondo Bank of America Securities. Tutti quei caffè sono luoghi con licenza, quindi la società con sede a Seattle non gestisce nessuno di loro. L’analista di Cowen Andrew Charles ha stimato che quelle località rappresentavano meno dell′1% delle entrate globali di Starbucks.

- Advertisement - Il CEO Kevin Johnson ha scritto in una lettera martedì pomeriggio che l’azienda avrebbe fornito supporto ai suoi quasi 2.000 dipendenti che vivono in Russia. La pausa dell’attività commerciale include la spedizione di prodotti Starbucks e il suo licenziatario chiuderà temporaneamente i negozi Starbucks. In una lettera separata pubblicata venerdì, Johnson ha condannato gli attacchi all’Ucraina e ha promesso di donare i diritti d’autore dalle sue attività russe a cause umanitarie in Ucraina. “Condanniamo gli attacchi immotivati, ingiusti e orribili contro l’Ucraina da parte della Russia e il nostro cuore va a tutte le persone colpite”, ha scritto Johnson.

