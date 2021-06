Saccone (Udc): apprezziamo gli sforzi di Salvini, ma non si fermi a idee o posizioni

AgenPress. “Apprezziamo gli sforzi che Matteo Salvini sta compiendo per costruire la famiglia popolare, liberale e cattolica.

Un percorso che non deve essere di una sintesi di idee o di posizioni, ma di arricchimento e sviluppo di quei valori comuni che sono alla base del nostro agire in politica. La centralità della persona umana e della sua dignità, la valorizzazione della libera iniziativa, l’applicazione del principio di sussidiarietà e il perseguimento del bene comune, identificato come quelle condizioni sociali per cui ogni cittadino deve avere le stesse opportunità.

Senza fretta, ma con determinazione si avvii un confronto approfondito per disegnare un il nuovo centro destra post pandemia”.

Lo dichiara in una nota il Senatore Antonio Saccone, Portavoce Nazionale UDC.