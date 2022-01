Salgono prezzi carburanti. Unc: nuovo record storico da oltre 8 anni

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati settimanali del ministero della Transizione Ecologica, la benzina, in modalità self service, raggiunge i 1,779 euro al litro, il gasolio arriva 1,647 euro al litro.

“In appena 4 settimane i prezzi dei carburanti hanno recuperato, con gli interessi, tutto quanto avevano perso in un mese e mezzo, con la discesa ininterrotta registrata da metà novembre fino alla fine dell’anno scorso” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Raggiunto per la benzina un nuovo record storico che non si registrava dal 9 settembre 2013, 8 anni e 4 mesi or sono. Anche per il gasolio si tocca il primato dal 13 gennaio 2014, 8 anni fa” denuncia Dona.

“In una sola settimana il rincaro, per un pieno da 50 litri, è di oltre 1 euro, 1 euro e 22 cent per la benzina e 1 euro e 35 cent per il gasolio. In meno di un mese, dall’inizio dell’anno, un litro di benzina è aumentato di quasi 6 cent (5,90), pari a 2 euro e 95 cent a pieno, il gasolio di oltre 6 cent (6,18), equivalenti a 3 euro e 9 cent per un rifornimento, pari a 74 euro su base annua” prosegue Dona.

“In un anno esatto, dalla rilevazione del 25 gennaio 2021, quando la benzina era pari a 1.476 euro al litro e il gasolio a 1.346 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 15 euro e 12 cent in più per la benzina e 15 euro e 3 cent in più per il gasolio, con un’impennata, rispettivamente, del 20,5% e del 22,3%. Un balzo che equivale, su base annua, a una stangata pari a 363 euro all’anno per la benzina e a 361 euro per il gasolio” conclude Dona.

Tabella prezzi carburanti: confronto dall’inizio dell’anno

Prezzo 27/12/2021 (€/1000 litri) Prezzo 24/01/2022 (€/1000 litri) Aumento % Differenza in euro x pieno da 50 litri su base annua Rincaro annuo ad autovettura (a) (in euro) BENZINA 1.719,59 1.778,64 3,4 2,95 70,86 GASOLIO 1.585,32 1.647,14 3,9 3,09 74,18

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

(a) nell’ipotesi di 2 pieni di carburante al mese

Tabella prezzi carburanti: confronto su base annua

Prezzo 25/01/2021 (€/1000 litri) Prezzo 24/01/2022 (€/1000 litri) Aumento % Differenza in euro x pieno da 50 litri su base annua Rincaro annuo ad autovettura (a) (in euro) BENZINA 1476,16 1.778,64 20,5 15,12 362,98 GASOLIO 1346,45 1.647,14 22,3 15,03 360,83

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mite

(a) nell’ipotesi di 2 pieni di carburante al mese