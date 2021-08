Santa Barbara. Per salvare il mondo uccide i figli, convinto che possedessero il Dna del serpente

- Advertisement -

AgenPress – Matthew Taylor Coleman, il proprietario di una scuola di surf a Santa Barbara, ha ucciso i suoi due figli – un figlio di 2 anni e una figlia di 10 mesi – usando un fucile da pesca subacquea. Coleman ha ammesso di aver commesso l’odioso crimine dopo che le teorie del complotto di QAnon e degli Illuminati lo hanno convinto che “stava salvando il mondo dai mostri”.

L’Fbi ha ricostruito l’orribile delitto commesso da Matthew Coleman che, arrestato al suo rientro negli Stati Uniti, ha confessato il suo omicidio, giustificandolo con le ‘rivelazioni’ ottenute grazie alla setta convinta che vi sia un’elite maligna che tenta di controllare il mondo contro la quale combatteva, e combatte, Donald Trump. L’uomo era convinto che la moglie “possedeva il Dna di un serpente” e l’aveva trasferito ai bambini.

‘FBI affermava che Coleman ammetteva di credere che i suoi figli sarebbero diventati dei mostri, quindi ha dovuto ucciderli.

“Coleman ha spiegato che era stato illuminato dalle teorie del complotto di QAnon e degli Illuminati e stava ricevendo visioni e segni che rivelavano che sua moglie possedeva il DNA di serpente e lo aveva trasmesso ai suoi figli. Ha poi detto che stava salvando il mondo dai mostri, affermando di sapere che era sbagliato, ma era l’unica linea d’azione che avrebbe salvato il mondo”.

Mentre descriveva il macabro atto, Coleman ha confessato di aver portato i suoi figli intorno alle 5 del mattino in un luogo a lato di una strada vicino a Rancho Del Cielo. Lì ha usato un fucile da pesca subacquea per uccidere i suoi figli.

Rivelando che suo figlio di 2 anni “non è morto subito “, Coleman ha detto che “ha dovuto muovere la lancia” per completare l’atto.

In seguito ha scaricato i corpi a circa 30 metri di distanza tra i cespugli e ha anche scartato l’arma e i vestiti insanguinati. L’outlet ha riferito che i corpi dei bambini sono stati scoperti da un contadino nel ranch di El Descanso. Mentre la ragazza portava 12 coltellate, suo fratello è stato pugnalato 17 volte da Coleman.

Era stata proprio la moglie a chiamare la polizia quando sabato scorso il marito era sparito, con i due bambini, a bordo del camper a bordo del quale quel weekend dovevano partire per le vacanze. La donna era apparsa comunque tranquilla, dicendosi convinta che il marito non avrebbe messo in pericolo i bambini e che sarebbe tornato.

Invece il lunedì ha fatto ritorno da solo, e la polizia ha trovato tracce di sangue nel camper. Poi la confessione.