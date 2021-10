Scuola: riapertura in presenza, senza dad

- Advertisement -

AgenPress. Serve un parere del Cts sulla copertura dei vaccini, lo sostiene il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che ribadisce la sua battaglia “per la presenza, giorno e notte” nella scuola, impegnandosi “a continuarla ma ognuno ha una responsabilità: il Cts fa le sue affermazioni, loro ci dicono che ci sono ancora dei problemi sanitari e ci devono dire loro cosa succede se ci sono certi livelli di copertura vaccinale. Io la battaglia per il rientro in presenza la sto facendo alla grande, facciamola insieme”.

Sulla didattica a distanza Bianchi spiega che “allo stato attuale non c’è, non abbiamo in mente di farlo, però c’è un fortissimo appello alla solidarietà collettiva”.

“La parola dad come tutti gli acronimi e’ pericolosa. – ritiene Bianchi – Se dad vuol dire l’esperienza dell’anno scorso in completa sostituzione della scuola in presenza, quella no, non la facciamo piu’. La scuola e’ in presenza e tutti noi dobbiamo remare in questa direzione. A settembre stiamo lavorando per essere in presenza”.