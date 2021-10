Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Green pass, doverosi chiarimenti”

- Advertisement -

AgenPress – Fatta la doverosa premessa che gli atti di violenza non hanno giustificazione e devono essere puniti secondo legge, bisogna dire che il green pass ha bisogno di chiarimenti.

Lo Stato rende il vaccino anti Covid 19 obbligatorio (circostanza che si presta a qualche lettura sulla sua costituzionalità in relazione all’ art 32 della Carta) o si dica la finalità del green pass, cioè misura atta ad aggirare lo stesso art 32 della Costituzione. L’ importante è che lo Stato parli con parresia e chiarezza.

L’ importante come in ogni atto della vita politica ed amministrativa è che si faccia chiarezza per il bene comune nell’ ottica della onestà e della responsabilità. Se lo Stato vuole spingere sui vaccini, li renda obbligatori assumendosi ogni responsabilità legale”.

Lo dice in una nota il senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò