Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Inflazione a livelli di guardia”

AgenPress. I dati Istat pubblicati questa mattina, rispetto all’ Italia, parlano di un’ inflazione al 4, 8 per cento, che è al top dal 1996. E’ un dato molto allarmante in quanto il potere di spesa e di acquisto degli italiani cala, con la conseguente riduzioni dei consumi e si viene così a creare un circuito vizioso.

Lo stesso dicasi per gli aumenti di beni di primo consumo quale la farina. La crisi Russo- Ucraina per altro verso agita i mercati e destabilizza il quadro economico. E’ un motivo in più per la politica di intervenire ulteriormente per sostenere famiglie ed imprese”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.