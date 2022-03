Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Inflazione, mai tanto alta”

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati Istat a Febbraio 2022 l’inflazione è arrivata al 5,7 per cento, mai tanto alta dal 1995. A trainarla l’aumento del costo dei beni energetici, gas e petrolio. Un tasso inflattivo tanto alto rischia di abbattere il potere di acquisto delle famiglie e la produttività delle imprese.

Il governo si attivi immediatamente per la soluzione del problema eventualmente calmierando il prezzo di questi beni o abbassando l’iva. Ricordiamoci che le sanzioni alla Russia potranno produrre come reazione la riduzione ulteriore del gas in Europa, anche per questo è quanto mai opportuno avviare una conferenza internazionale in territorio neutro con le parti in conflitto con autorevole mediatore internazionale”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.